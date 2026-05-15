Grande Fratello Vip 2026 del 15 maggio | un ritorno stellare e un nuovo finalista

Il 15 maggio, il Grande Fratello Vip 2026 ha visto un ritorno di grande rilievo con un concorrente che ha fatto il suo ingresso nella casa. Durante la puntata, sono stati eliminati Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Tra i due finalisti ancora in gara, Raul Dumitras e Renato Biancardi, si sono svolte nuove sfide e confronti. La serata ha mantenuto alta l’attenzione sul percorso dei partecipanti, con alcuni di loro che si avvicinano alla finale.

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Stasera, venerdì 15 maggio, riflettori nuovamente accesi in prima serata su Canale 5 per l'attesissimo appuntamento con la semifinale del Grande Fratello Vip. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, supportata come sempre dagli affondi e dalle analisi pungenti in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. L'asticella dell'attenzione è altissima, specie dopo l'ottimo riscontro della puntata del 12 maggio, che ha incollato agli schermi 2.052.000 spettatori, toccando il 18,2% di share. Stasera il clima nella Casa si preannuncia rovente: tra nomination lampo, televoti flash e alleanze ridotte al lumicino, la puntata promette di azzerare i vecchi equilibri e decretare chi merita davvero il pass per l'atto conclusivo del reality. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026 del 15 maggio: un ritorno stellare e un nuovo finalista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grande fratello vip 2026 | Antonella Elia è la prima finalista Sullo stesso argomento Leggi anche: Grande Fratello Vip sondaggi del 15 maggio: il nome del quarto finalista Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?Nuovo appuntamento oggi, martedì 5 maggio, con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Raul Dumitras: età, lavoro, ex fidanzata famosa, dove vive, profilo Instagram. Tutto sul concorrente del Grande Fratello Vip • Raul Dumistru è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026: età, lavoro, vita privata, ex fidanzata e curiosità sul volt… x.com Grande Fratello Vip, anticipazioni semifinale: il quarto finalista. Sondaggi e cosa vedremo staseraOggi venerdì 15 maggio 2026 va in onda la penultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Raul contro Renato, nuovo televoto e chi va in finale ... libero.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 15 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiTutto pronto per la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi: chi sarà il quarto finalista di questa edizione? superguidatv.it La Dimensione del Vault Deve Essere Molto Più Grande Tipo Ieri reddit