Gran finale a Jazz Idea | il Conservatorio in festa

Si è conclusa la quinta edizione del Festival Jazz Idea con un concerto di chiusura che ha visto protagonisti due artisti di rilievo. L’evento si è tenuto nel teatro del Conservatorio, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La serata ha previsto due performance consecutive, portando sul palco musicisti di fama nazionale e internazionale. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto vari spazi del Conservatorio, creando un clima di festa tra i presenti.

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Cosa: Concerto di chiusura della quinta edizione del Festival Jazz Idea con doppia performance d’eccezione.. Dove e Quando: Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia, Roma. Domenica 17 maggio, ore 18:00.. Perché: Per assistere all’anteprima del nuovo album dedicato a Michel Legrand e scoprire l’energia orchestrale di Fernando Ramsés Dìaz.. Il sipario si appresta a calare su una delle manifestazioni musicali più vivaci e significative del panorama romano contemporaneo. Domenica 17 maggio, la Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia ospiterà l’appuntamento conclusivo della quinta edizione di Jazz Idea, un festival che ha saputo consolidare il proprio prestigio attraverso un connubio perfetto tra ricerca didattica e spettacolo di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Gran finale a Jazz Idea: il Conservatorio in festa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia Il Conservatorio porta il jazz in città: successo per Jazz off Campus in centro storicoPiacenza ha vibrato al ritmo del jazz, trasformandosi per un pomeriggio in una grande scena musicale diffusa. Corinaldo jazz, gran finale. La rassegna chiude con due mostri sacri del genere: Peter Erskine e Mike MainieriUltima tappa del viaggio 2025 di Corinaldo Jazz: domenica si esibiranno al teatro Goldoni due giganti della scena jazz mondiale. Sul palco del teatro cittadino saliranno (due i concerti previsti: sold ... corriereadriatico.it Umbria Jazz al gran finale, Mika fa ballare l’Arena. E stasera c’è Lionel RichiePerugia, 20 luglio 2025 – La voce storica della black music per il gran finale di Umbria Jazz. L’attesissimo concerto di Lionel Richie all’Arena Santa Giuliana chiude questa sera l’edizione 2025 e ... lanazione.it