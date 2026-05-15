A Gorizia è stato istituito un nuovo centro operativo dedicato alla sicurezza e alla memoria dell’incidente del 1976. Sono previsti interventi con nuovi mezzi nei vicoli stretti del centro storico per migliorare la gestione delle emergenze. Gli interventi saranno coordinati da ufficiali sloveni incaricati di supervisionare i soccorsi e le operazioni di sicurezza nella zona. La struttura mira a garantire una risposta più efficace in caso di necessità e a preservare la memoria della tragedia.

? Punti chiave Come interverranno i nuovi mezzi nei vicoli stretti del centro storico?. Chi sono gli ufficiali sloveni che coordineranno i soccorsi a Gorizia?. Quali tecnologie permetteranno di gestire frane e incendi boschivi?. Perché il nuovo centro operativo integra la memoria dei volontari del '76?.? In Breve Postazione dedicata per ufficiali di collegamento di Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba.. Servizio MMT gestito da 24 volontari tra Gorizia e Alto Isontino.. Mostra storica curata dal Servizio comunale di Protezione civile in Municipio.. Minipala versatile con 12 attrezzi per gestire macerie, frane e incendi.. A cinquant’anni dal terremoto che scosse il Friuli, Gorizia ha inaugurato ieri il nuovo Centro Operativo Comunale intitolato ai Volontari del ’76 per potenziare la sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia: nuovo centro operativo per la sicurezza e memoria del ’76

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