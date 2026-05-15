Durante l’ultima puntata di DiMartedì, il conduttore Giovanni Floris ha interrotto un intervento di Pier Luigi Bersani, che aveva rivolto insulti al governo Meloni. Floris ha detto: “Lei descrive una…”, impedendo che il discorso proseguisse. Bersani aveva espresso critiche molto dure nei confronti dell’attuale esecutivo durante la trasmissione. La discussione si è concentrata su commenti e scambi di battute tra i due, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni.

Pier Luigi Bersani torna ad attaccare il governo Meloni e lo fa con toni durissimi durante l’ultima puntata di DiMartedì, il talk show politico condotto da Giovanni Floris su La7. L’ex segretario del Partito Democratico si è lanciato in una lunga critica alla maggioranza di centrodestra, arrivando a utilizzare paragoni che hanno sorpreso persino il conduttore della trasmissione. Nel corso del dibattito televisivo, Bersani ha sostenuto che all’interno della coalizione di governo esisterebbe una logica basata sulla fedeltà assoluta e sulla paura del tradimento politico. Un ragionamento che ha rapidamente alzato il livello dello scontro in studio e che ha spinto Floris a interrompere l’ex ministro con una battuta destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gli insulti di Bersani alla Meloni, ma Floris lo blocca: “Lei descrive una…”

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L’OFFESA DI BERSANI SCATENA L’IRA DI GIORGIA MELONI, CHE LO UMILIA IN DIRETTA

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