Gli anziani della Rsa Beato de Tschiderer accolgono il sindaco Franco Ianeselli

Gli anziani della RSA Beato de Tschiderer di Trento hanno incontrato il sindaco Franco Ianeselli, invitato dai responsabili della struttura. L’obiettivo dell’iniziativa era presentare le attività organizzate dal personale per favorire l’interazione degli ospiti con la comunità. La visita si è svolta in un clima di confronto tra gli anziani e il rappresentante istituzionale, nel rispetto delle norme di sicurezza. La giornata ha visto la partecipazione di alcuni ospiti e del personale della residenza.

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Gli anziani della RSA Beato de Tschiderer di Trento hanno accolto il sindaco Franco Ianeselli, invitato dai vertici della struttura per la presentazione delle attività pensate dal personale della struttura per dare la possibilità agli ospiti di interagire con la comunità.Gli ospiti sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concerti a sorpresa, pet teraphy e clownterapia in Rsa: "Così gli anziani sono più felici"Musica al risveglio, pet teraphy, laboratori di artigianato, arte del ricamo, clowneria. Anziani che allevano farfalle, nelle Rsa. E la metamorfosi della natura diventa terapiaNel loro tempo pressoché immobile, gli ospiti delle strutture assistenziali diventano custodi del tempo lentissimo del bruco: un tempo in cui sembra che non accada nulla, e invece tutto sta già cambia ... iodonna.it La felicità degli anziani prima di tutto: Schettino e la vita da nababbo con i soldi delle rsaC’è la sua mano, infatti dietro opache operazioni che riguardano la rsa Sant’Anna di Polignano e Casa Caterina di Adelfia, come Repubblica ha raccontato nei mesi scorsi, la prima destinataria di un ... bari.repubblica.it