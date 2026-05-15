Giuseppe Boffelli candidato sindaco ad Almè | Attenzione a famiglie e fragilità

A pochi giorni dalle elezioni comunali ad Almè, il candidato sindaco ha annunciato un focus particolare su famiglie e persone fragili durante la campagna elettorale. Le consultazioni si terranno il 24 e 25 maggio e coinvolgono tre liste in corsa per la guida del paese. La candidatura ha sottolineato l’importanza di attenzione diretta a queste categorie, promettendo interventi mirati in caso di vittoria. Le elezioni si svolgeranno nel fine settimana, con i cittadini chiamati a votare per il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

Si avvicinano le elezioni amministrative ad Almè. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono tre le liste in campo: “Boffelli Sindaco”, che punta sul candidato sindaco Giuseppe Boffelli e ha il sostegno di Fratelli d’Italia, “Vivere Almè”, guidata dal candidato sindaco Massimo Bandera, attuale primo cittadino, e “Almè in progetto”, con candidato sindaco Michele Olivati. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE BOFFELLI – “BOFFELLI SINDACO”. Perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi a sindaco per contribuire a migliorare il paese in cui sono nato, cresciuto e dove risiedo. Posso contare su un gruppo di persone competenti e motivate, unite dalla volontà di lavorare per il bene comune. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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