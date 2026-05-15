Giornata della ristorazione | il riso protagonista in 7mila locali e ristoranti di Bergamo e provincia
Il 16 maggio si celebra la Giornata della ristorazione, giunta alla quarta edizione. In questa occasione, circa 7.000 locali e ristoranti di Bergamo e provincia partecipano all'evento dedicato al riso. La giornata coinvolge esercizi di diverse tipologie e dimensioni, con iniziative e menù speciali dedicati a questo ingrediente. L'obiettivo è mettere in evidenza il ruolo del riso nella cucina locale e valorizzare le attività gastronomiche del territorio.
Bergamo. Domani, 16 maggio, si celebra la Giornata della ristorazione che, dopo il successo delle prime tre edizioni, la torna per il quarto anno consecutivo. L’iniziativa, promossa dalla Federazione italiana pubblici esercizi – Fipe Confcommercio, insignita nel 2023 della Medaglia del Presidente della Repubblica per il suo alto valore simbolico, è patrocinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero del Turismo, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dal Ministero della Cultura. Anche in questa nuova edizione,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sullo stesso argomento
Torna la Giornata della ristorazione: nella 4° edizione il riso è protagonista del menu pisanoTorna per la sua 4° edizione la Giornata della ristorazione, l'evento che celebra l'ospitalità italiana e l'arte di stare a tavola dedicato alla...
Il riso protagonista a scuola alla primaria Boschetti Alberti: Fipe celebra la Giornata della RistorazioneUna mattinata all’insegna della scoperta, della curiosità e dell’educazione alimentare quella promossa da Fipe-Confcommercio Rimini presso la scuola...
Torna la Giornata della ristorazione: nella 4° edizione il riso è protagonista del menu pisano ift.tt/UG5z6Fk ift.tt/8YU4nVR x.com
GIORNATA DELLA RISTORAZIONE 2026 Le tavolate che ci piacciono Giornata della ristorazione 2026 Fipe Alcuni scatti della degustazione Il Riso da passeggio cucinato dagli Chef Fipe, servito dagli allievi di Formater #Ascom_confco facebook
Giornata della ristorazione: il riso protagonista in 7mila locali e ristoranti di Bergamo e provinciaGiornata della ristorazione, I ristoratori bergamaschi hanno proposto le loro ricette al riso, raccolte nel nuovo numero di Affari di Gola ... bergamonews.it
Anche Cosenza celebra la Giornata della Ristorazione, protagonista indiscusso il risoAnche i ristoratori cosentini aderiscono all’iniziativa nazionale promossa da FIPE per valorizzare qualità, accoglienza e cultura del cibo ... cosenzachannel.it