Giornata della ristorazione | il riso protagonista in 7mila locali e ristoranti di Bergamo e provincia

Il 16 maggio si celebra la Giornata della ristorazione, giunta alla quarta edizione. In questa occasione, circa 7.000 locali e ristoranti di Bergamo e provincia partecipano all'evento dedicato al riso. La giornata coinvolge esercizi di diverse tipologie e dimensioni, con iniziative e menù speciali dedicati a questo ingrediente. L'obiettivo è mettere in evidenza il ruolo del riso nella cucina locale e valorizzare le attività gastronomiche del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui