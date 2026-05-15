Gianna Nannini bacia… Mattarella | il video virale e la dedica al Presidente della Repubblica

Un video diffuso sui social mostra la cantante italiana che bacia sulla guancia il Presidente della Repubblica in occasione di un evento pubblico. La cantante ha anche lasciato una dedica rivolta al Presidente, visibile nel video. La clip è diventata rapidamente virale, attirando l’attenzione di molti utenti online. Non sono state rese note ulteriori dichiarazioni da parte dei coinvolti o dettagli sui motivi di questo gesto. La scena ha suscitato commenti e discussioni tra il pubblico.

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