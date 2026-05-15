Gianna Nannini bacia… Mattarella | il video virale e la dedica al Presidente della Repubblica
Un video diffuso sui social mostra la cantante italiana che bacia sulla guancia il Presidente della Repubblica in occasione di un evento pubblico. La cantante ha anche lasciato una dedica rivolta al Presidente, visibile nel video. La clip è diventata rapidamente virale, attirando l’attenzione di molti utenti online. Non sono state rese note ulteriori dichiarazioni da parte dei coinvolti o dettagli sui motivi di questo gesto. La scena ha suscitato commenti e discussioni tra il pubblico.
(Adnkronos) – Un bacio sulla guancia e una dedica affettuosa per Sergio Mattarella. È diventato virale sui social il video che, con la colonna sonora della hit 'Sei nell'anima', mostra il bacio stampato da Gianna Nannini su una guancia di uno spiazzato ma sorridente Sergio Mattarella, a margine dell'evento per la celebrazione dei 145 anni . L'articolo Gianna Nannini bacia. Mattarella: il video virale e la dedica al Presidente della Repubblica proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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