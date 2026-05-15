Giachetti si ammanetta al banco della Camera per la Vigilanza Rai poi si libera Arrivano le garanzie dopo lo sciopero della sete – Il video
Roberto Giachetti si era legato al banco della Camera durante una seduta dedicata alla vigilanza sulla Rai, manifestando così il proprio dissenso. Dopo aver passato un certo tempo in quella posizione, ha deciso di slegarsi e di lasciare il banco. La protesta si era svolta nel contesto di uno sciopero della sete, che aveva attirato l’attenzione dei presenti e dei media. Le sue azioni avevano suscitato discussioni tra i partecipanti alla seduta e tra gli osservatori esterni.
Roberto Giachetti, che si era incatenato in Aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l’occupazione. A breve terrà un punto stampa a Montecitorio. Il deputato, durante la sua protesta, aveva ricevuto il sostegno dell’opposizione e anche una garanzia dal centrodestra che i lavori si sarebbero riavviati. «La maggioranza in Vigilanza Rai è sempre stata disponibile a discutere nel merito di ogni proposta. Su richiesta delle opposizioni abbiamo audito l’Ad Giampaolo Rossi, il dg Roberto Sergio e Sigfrido Ranucci. Abbiamo a cuore la salute di Roberto Giachetti, di cui non condividiamo le motivazioni, ma ha il nostro rispetto sia umano che politico. 🔗 Leggi su Open.online
Giachetti si ammanetta al banco alla Camera: Non esco finché la maggioranza non si impegna.
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