Giachetti si ammanetta al banco della Camera per la Vigilanza Rai poi si libera Arrivano le garanzie dopo lo sciopero della sete – Il video

Roberto Giachetti si era legato al banco della Camera durante una seduta dedicata alla vigilanza sulla Rai, manifestando così il proprio dissenso. Dopo aver passato un certo tempo in quella posizione, ha deciso di slegarsi e di lasciare il banco. La protesta si era svolta nel contesto di uno sciopero della sete, che aveva attirato l’attenzione dei presenti e dei media. Le sue azioni avevano suscitato discussioni tra i partecipanti alla seduta e tra gli osservatori esterni.

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