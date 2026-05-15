GFVIP LA SEMIFINALE | ILARY BLASI ENTRA NELLA CASA PER UN COLPO DI SCENA

Venerdì 15 maggio, alle ore 21:30, su Canale 5 va in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Durante la puntata, l’anchorman ha fatto un’apparizione inaspettata all’interno della casa, creando un momento di sorpresa per i concorrenti. La serata prevede anche le consuete eliminazioni e sfide tra i concorrenti, con il pubblico che si prepara a decidere chi accederà alla finalissima. La trasmissione si svolge in diretta, con le riprese che continuano a seguire le dinamiche del reality.

Venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una semifinale piena di colpi di scena, imprevedibile, destinata a cambiare ogni equilibrio. Il televoto in corso tra Raul Dumitras e Renato Biancardi proclamerà il quarto finalista, ma altre scelte cruciali e votazioni flash decideranno chi dovrà abbandonare il gioco a pochi metri dal traguardo e chi invece può continuare a sognare. Si preannuncia una serata senza esclusione di colpi, ogni alleanza diventa decisiva, ogni contrasto può rendere il cammino incerto, Ilary Blasi apre la Porta Rossa: un ingresso in Casa inaspettato per comunicare qualcosa di molto speciale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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ma quindi ilary amica nostra ha confermato che questa è la semifinale #GFVIP x.com

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