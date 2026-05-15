Gestione degli asili di Pisa integrazione al bando | Confermata nessuna diminuzione delle ore

L'amministrazione comunale di Pisa ha annunciato che, in seguito alle richieste di sindacati e opposizioni, non ci saranno modifiche alle ore previste nel bando per la gestione degli asili cittadini. L’assessore ai servizi educativi ha ribadito questa posizione, rispondendo alle contestazioni provenienti da diverse parti. La questione riguarda le modalità di affidamento dei servizi e le eventuali variazioni nelle ore previste, che avevano suscitato critiche e preoccupazioni tra gli addetti ai lavori e le forze politiche.

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Dopo le critiche dei sindacati e delle opposizioni, a cui l'amministrazione comunale di Pisa ha risposto, l'assessore ai servizi educativi Riccardo Buscemi torna nuovamente sul tema bando di gestione degli asili. In una nota si informa che a seguito di segnalazioni e di un incontro con le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bando per la gestione degli asili di Pisa: "Nessun taglio al personale e qualità garantita"Il bando di gara pubblicato dal Comune di Pisa per l'affidamento in gestione degli asili nido ha destato preoccupazioni e critiche da parte dei... Bando per la gestione degli asili di Pisa: Nessun taglio al personale e qualità garantita ift.tt/iQzR4ke ift.tt/CQpYqRI x.com La gestione degli asili nido fa discutere il Consiglio comunaleTrieste si prepara ad aprire tre nuovi asili nido per un totale di 200 posti tutti destinati ai bambini delle famiglie in graduatoria: il primo a Roiano, probabilmente il prossimo settembre, gli altri ... rainews.it Fallimento dell'Amministrazione Comunale di Arezzo nella Gestione degli Asili Nido: Un Disastro AnnunciatoArezzo, 15 giugno 2024 – Fallimento dell'Amministrazione Comunale di Arezzo nella Gestione degli Asili Nido: Un Disastro Annunciato, la nota di Valentina Vaccari-Donella Mattesini consigliere ... lanazione.it