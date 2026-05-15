Gelson Dala accusato di aver mentito sull'età in Coppa d'Africa | per i tifosi non avrebbe 17 anni

Gelson Dala, portiere dell'Angola Under 17, è stato protagonista durante la Coppa d'Africa Under 17, dove è considerato uno dei migliori. Tuttavia, una foto pubblicata dalla CAF ha scatenato sospetti sulla sua età reale. Molti tifosi hanno commentato che Dala potrebbe avere più di 17 anni, sollevando dubbi sulla sua identità anagrafica. La questione ha attirato l'attenzione dei media e ha portato a richieste di verifiche ufficiali.

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