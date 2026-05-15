Gelson Dala accusato di aver mentito sull'età in Coppa d'Africa | per i tifosi non avrebbe 16 anni
Gelson Dala, portiere dell'Angola Under 17, è stato coinvolto in una discussione riguardante la sua età durante la Coppa d'Africa Under 17. Il giocatore ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni e si trovava tra i migliori della competizione. Tuttavia, una foto diffusa dalla CAF ha sollevato dubbi sulla sua età reale, portando alcuni tifosi a sostenere che potrebbe avere più di 16 anni. La vicenda ha generato confronti tra gli appassionati e le autorità sportive.
Il portiere dell'Angola Under 17 Gelson Dala è tra i migliori della Coppa d'Africa Under 17, ma dopo la foto pubblicata dalla CAF sono volate accuse sulla sua vera età. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Gelson Dala, un portiere di 16 anni, è stato nominato Giocatore della Partita alla Coppa Africana Under-17! reddit
Mutane da dama ba su san bajintar da wannan hazikin yaron golan ya nuna ba a gasar cin kofin Afirka na yan kasar da shekaru U17. Gelson Dala dan ?asar Angola mai Shekaru 16, wanda aka haifa a ranar 22/09/2009. Gelson Dala ya wakilci tawagar Angol - Facebook facebook
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