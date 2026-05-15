Gelson Dala accusato di aver mentito sull'età in Coppa d'Africa | per i tifosi non avrebbe 16 anni

Gelson Dala, portiere dell'Angola Under 17, è stato coinvolto in una discussione riguardante la sua età durante la Coppa d'Africa Under 17. Il giocatore ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni e si trovava tra i migliori della competizione. Tuttavia, una foto diffusa dalla CAF ha sollevato dubbi sulla sua età reale, portando alcuni tifosi a sostenere che potrebbe avere più di 16 anni. La vicenda ha generato confronti tra gli appassionati e le autorità sportive.

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