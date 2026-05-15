Gabriel Garko | Ho vissuto in una gabbia la mia omosessualità era un laccio per tenermi a bada

L’attore ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di come ha vissuto la propria omosessualità, descrivendola come un vincolo che lo ha limitato nel tempo. Ha spiegato di aver sentito spesso la necessità di tenere nascosta questa parte di sé, portando avanti una carriera caratterizzata da ruoli e scelte che si sono sovrapposte alla sua vita privata. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza personale e sulla relazione tra la sua identità e il percorso professionale.

Gabriel Garko si racconta a Ciao Maschio, ripercorrendo una carriera e una vita in cui la realtà e la finzione si sono spesso sovrapposte. Dall'omosessualità tenuta nascosta per anni, alla confessione ai suoi genitori: "Mio padre quando lo seppe disse che l'importante era la salute". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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