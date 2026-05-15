Nella sesta puntata di Futurare – Il mondo visto da un’altra prospettiva, entriamo dentro uno dei luoghi più avanzati della ricerca automobilistica: Dallara. Un nome leggendario del motorsport italiano, protagonista storica della Formula Uno fino agli anni ’90 e oggi punto di riferimento globale nell’ingegneria dei veicoli ad alte prestazioni e nei sistemi avanzati di simulazione. Il cuore della puntata è il simulatore esapode della Dallara: una piattaforma tecnologica impressionante, capace di replicare in maniera estremamente realistica le condizioni dinamiche di guida di una vettura da competizione e non solo. Un gigantesco “ragno”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Futurare/6 – L’auto prima dell’auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incidente tra un'auto e un camion, arrivano i carabinieri: colpita anche l'auto dell'Arma

Leggi anche: Auto 100% elettrica sì o no? Cose importanti da sapere prima dell’acquisto