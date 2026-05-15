Futurare 6 – L’auto prima dell’auto

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sesta puntata di Futurare – Il mondo visto da un’altra prospettiva, entriamo dentro uno dei luoghi più avanzati della ricerca automobilistica: Dallara. Un nome leggendario del motorsport italiano, protagonista storica della Formula Uno fino agli anni ’90 e oggi punto di riferimento globale nell’ingegneria dei veicoli ad alte prestazioni e nei sistemi avanzati di simulazione. Il cuore della puntata è il simulatore esapode della Dallara: una piattaforma tecnologica impressionante, capace di replicare in maniera estremamente realistica le condizioni dinamiche di guida di una vettura da competizione e non solo. Un gigantesco “ragno”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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