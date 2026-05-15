Recentemente sono state organizzate due esposizioni che affrontano il tema della maschilità, offrendo uno sguardo su come questa viene rappresentata e discussa attualmente. Durante questi eventi sono stati esposti contenuti provenienti da vari media, tra cui podcast e canali online, dove si parla di donne e di figure stereotipate come il cosiddetto “Chad”. Alcuni di questi contenuti sono stati prodotti da influencer che condividono opinioni considerate misogine. La presenza di queste iniziative ha attirato l’attenzione su alcune tendenze emergenti nel panorama culturale.

Questo articolo sulla manosfera è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. Anche in One Piece, la più longeva e spettacolare serie di cartoni giapponesi «da maschi», il gommoso pirata buono Luffy a un certo punto sbarca su un’isola per sole donne, armate fino ai denti e governate da una signora della guerra dai poteri medusei. E poi c’è Themyscira, la favolosa nazione paradisiaca da cui proviene Wonder Woman nei fumetti DC: è un’isola abitata solo da amazzoni destinate, secondo la regola di Afrodite, a rimanere immortali e potenti a patto che nessun membro dell’altro sesso metta piede nel loro regno. È... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fuga dalla manosfera: due mostre per ripensare la maschilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

A Morcone la Tammaro Rural Design Week: una settimana di mostre, laboratori e incontri per ripensare il rapporto tra territorio e progettoTempo di lettura: 4 minutiDal 26 aprile al 3 maggio 2026 Morcone ospita la Tammaro Rural Design Week, una settimana di esposizione diffusa e attività...

Un racconto tragicomico che attraversa le contraddizioni della maschilità contemporaneaA trent’anni esatti dalla sua prima apparizione sulle scene, Il Dio bambino torna a scuotere le coscienze e a emozionare il pubblico, confermandosi...