Friulpress confronto tra Regione e la nuova proprietà | Bene il piano industriale e la stabilizzazione del personale

Venerdì 15 maggio si è tenuto a Trieste un incontro tra rappresentanti della Regione e la nuova proprietà di un'azienda metalmeccanica con circa 170 dipendenti, situata a Sesto al Reghena. L'azienda ha attraversato un periodo difficile dopo l'acquisizione da parte di un fondo di investimento, avvenuta senza che i lavoratori e i loro rappresentanti fossero informati. Durante il confronto, sono stati discussi il piano industriale presentato dalla proprietà e le misure per la stabilizzazione del personale.

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Si è svolto venerdì 15 maggio a Trieste il tavolo di confronto sul caso della Friulpress. L'azienda metalmeccanica azienda di 170 dipendenti presente a Sesto al Reghena si è trovata di fronte a una grave crisi dopo che è stata acquisita dal fondo Accursia all'insaputa dei dipendenti e dei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Friulpress: "La nuova proprietà fornisca un piano industriale""Abbiamo sollecitato la società che ha assunto il controllo di Friulpress a presentare un Piano industriale e a fornire indicazioni più precise sulle... Leggi anche: Friulpress, la nuova proprietà convocata in Regione Friulpress presenta il piano industriale, previste stabilizzazioniFriulpress Samp, azienda metalmeccanica di Sesto al Reghena (Pordenone), ha presentato oggi il piano di risanamento per il quinquennio 2026-2030, che include l'ingresso nella compagine societaria di n ... ansa.it Friulpress: Bini-Rosolen, bene piano industriale e stabilizzazioniTrieste, 15 mag - Abbiamo apprezzato il piano industriale presentato oggi con trasparenza e concretezza dalla nuova proprietÃ di Friulpress: un programma che punta al risanamento ... ilgazzettino.it