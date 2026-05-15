Friburgo-RB Lipsia sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolgerà l'ultimo turno di Bundesliga con la sfida tra Friburgo e RB Lipsia. La partita vedrà il Friburgo impegnato nella ricerca di un settimo posto, mentre il Lipsia ha già conquistato il terzo posto in classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono disponibili le quote delle scommesse, con i pronostici che indicano una partita equilibrata. Entrambe le squadre scenderanno in campo con obiettivi diversi, in una giornata conclusiva di campionato.
Ultimo turno di Bundesliga e un Friburgo a caccia del settimo posto affronta un RB Lipsia ormai sicuro del terzo posto finale. I breisgau brazilianer intanto in attesa della storica finale di Europa League contro l’Aston Villa hanno perso ad Amburgo sprecando un ghiotto match poi visto il KO dell’Eintracht Francoforte. Il destino rimane nelle loro mani purché non vadano a pari punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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