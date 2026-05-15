Friburgo-RB Lipsia sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolgerà l'ultimo turno di Bundesliga con la sfida tra Friburgo e RB Lipsia. La partita vedrà il Friburgo impegnato nella ricerca di un settimo posto, mentre il Lipsia ha già conquistato il terzo posto in classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono disponibili le quote delle scommesse, con i pronostici che indicano una partita equilibrata. Entrambe le squadre scenderanno in campo con obiettivi diversi, in una giornata conclusiva di campionato.

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