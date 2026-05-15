A Fregene, il boschetto dell’Arcobaleno sta tornando a essere accessibile ai bambini dopo interventi di recupero. Durante i lavori, gli alberi sono stati salvati senza essere danneggiati, grazie a tecniche di intervento specifiche. La comunità locale ha manifestato un forte interesse per questa area verde, considerandola un punto di riferimento per le attività dei bambini e per il benessere collettivo. Le operazioni di recupero sono state svolte in modo da preservare la struttura naturale del boschetto.

? Punti chiave Come sono stati salvati gli alberi senza danneggiarli durante i lavori?. Perché questo boschetto ha un significato così profondo per la comunità?. Quali materiali naturali sono stati usati per ricostruire l'area?. Chi ha guidato il progetto di recupero del verde scolastico?.? In Breve Partecipazione di Roberto Severini e dell'assessore Stefano Costa alla cerimonia.. Recinzioni rimpiazzate con nuovi pali in castagno a croci di Sant'Andrea.. Interventi tecnici sulle querce tramite metodi di climbing non invasivi.. Area dedicata alla memoria del piccolo alunno Andrea Pizzoli.. Il sindaco Mario Baccini ha inaugurato questa mattina il boschetto della scuola dell’infanzia comunale Arcobaleno a Fregene, restituendo un’area verde ai bambini dopo lunghi periodi di abbandono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fregene: il boschetto dell’Arcobaleno torna a vivere per i bambini

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