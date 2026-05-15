Free Cervinara | Un nuovo modo di amministrare è possibile
A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale, il dibattito si è acceso con polemiche e accuse che hanno superato i limiti di una normale discussione politica. La campagna ha visto confronti tra candidati e commenti da parte di vari gruppi, spesso caratterizzati da tensioni e insinuazioni. Le diverse fazioni si sono scontrate su questioni legate alla gestione amministrativa e alle promesse future, creando un clima di forte attivismo tra gli elettori e i partecipanti alla competizione.
Siamo quasi alla fine di questa campagna elettorale che, tra polemiche e insinuazioni, per certi versi è uscita dall’ auspicata correttezza. La lista n. 4 Free Cervinara, con Anna Marro Sindaco, nonostante attacchi anche poco velati, continua il suo percorso verso il cambiamento. La storia di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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