Francesco Bagnaia | C’è da lavorare a noi manca tanto grip
Nel primo giorno di prove del Gran Premio della Catalogna, il pilota italiano si è posizionato in dodicesima posizione nelle pre-qualifiche, chiudendo con un distacco di 350 millesimi dal miglior tempo. Durante le sessioni, ha evidenziato difficoltà legate alla mancanza di grip, commentando che c’è ancora molto lavoro da fare. La giornata si è conclusa con risultati inferiori alle aspettative, segnando un inizio complicato per il suo team in vista delle qualifiche ufficiali.
Si conclude nel peggiore dei modi il venerdì spagnolo di Francesco Bagnaia. Nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale, il piemontese non è riuscito ad andare oltre la dodicesima casella, con un distacco di 350 millesimi dalla vetta. Il ducatista sarà quindi costretto a disputare domani il Q1 per cercare la migliore posizione nella griglia. Come riportato da Motorsport.com, il due volte campione del mondo ha così commentato la sua giornata negativa: “Questa fino a due anni fa era una pista sulla quale riuscivo a fare tanta differenza nella gestione della gomma e nel riuscire a portare tanta velocità in curva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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