Francesco Bagnaia | C’è da lavorare a noi manca tanto grip

Nel primo giorno di prove del Gran Premio della Catalogna, il pilota italiano si è posizionato in dodicesima posizione nelle pre-qualifiche, chiudendo con un distacco di 350 millesimi dal miglior tempo. Durante le sessioni, ha evidenziato difficoltà legate alla mancanza di grip, commentando che c’è ancora molto lavoro da fare. La giornata si è conclusa con risultati inferiori alle aspettative, segnando un inizio complicato per il suo team in vista delle qualifiche ufficiali.

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