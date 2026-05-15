Francesca Fabbiani nominata da Conte coordinatrice M5S Livorno | Responsabilità e partecipazione

Francesca Fabbiani, consigliera comunale di Rosignano Marittimo, è stata nominata coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Livorno da parte dell’ex presidente del consiglio. La nomina è stata comunicata ufficialmente. Fabbiani ha accettato l’incarico e ha dichiarato di sentirsi responsabile e coinvolta nel suo ruolo. La nomina si inserisce nel processo di riorganizzazione del partito a livello locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Francesca Fabbiani, consigliera comunale di Rosignano Marittimo, è la nuova coordinatrice provinciale M5S di Livorno. Nominata direttamente da Giuseppe Conte, F abbiani subentra a Mario Settino, vicesindaco di Rosignano: “Le parole d’ordine sono radicamento sul territorio e spinta sulla partecipazione”. Nominata dall’ex premier Conte, leader Movimento 5 Stelle, Francesca Fabbiani dopo Irene Galletti è la candidata M5S più votata alle regionali Toscana 2025 lo scorso ottobre, ma non eletta in quanto non è scattato il consigliere regionale per la circoscrizione di Livorno. Fabbiani prende il testimone da Mario Settino, vicesindaco del Comune di Rosignano guidato da Claudio Marabotti, Rosignano nel Cuore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Francesca Fabbiani nominata da Conte coordinatrice M5S Livorno: “Responsabilità e partecipazione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento M5S Avellino, Maura Sarno nominata coordinatrice provincialeCon profonda emozione e grande senso di responsabilità accolgo la nomina a Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di... M5S Taranto, Laura Sebastio nominata coordinatrice provincialeTarantini Time QuotidianoIl gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha espresso soddisfazione per la nomina dell’avvocata Laura...