Forra e falesia | le importanti esercitazioni del Soccorso alpino a Introbio Lecco e Ballabio

Nei giorni recenti, tra la Valsassina e Lecco, si sono svolte tre esercitazioni del Soccorso alpino, coinvolgendo le zone di Introbio, Lecco e Ballabio. La prima sessione dei mantenimenti periodici di qualifica per la squadra forra regionale lombarda è stata una delle attività svolte in questo ciclo di allenamenti. Questi incontri sono stati organizzati per aggiornare e verificare le competenze del personale specializzato nelle operazioni di soccorso in ambienti di forra e falesia.

Tripla importante esercitazione del Soccorso alpino tra la Valsassina e Lecco. Nei giorni scorsi si è tenuta infatti la prima sessione dei mantenimenti periodici di qualifica per la squadra forra regionale lombarda del Soccorso alpino e speleologico. Erano presenti un istruttore nazionale e uno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Taser e bodycam per la polizia locale, Piazza: "Anche Lecco come Ballabio"L'introduzione del taser da parte del Comune di Ballabio dimostra che è possibile rafforzare la sicurezza urbana con strumenti moderni, efficaci e...

Statale 36: incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio. Soccorsi all'operaPaura e pronto intervento dei soccorsi per uno schianto frontale tra un camion e un’auto oggi pomeriggio lungo la Statale 36.

Altra frana a Tremosine, Forra sempre più fragile: pressioni per realizzare la galleria alternativaUn metro cubo di rocce si è distaccato dalla Forra ed è finito sulla Gardesana. È l’ultima frana, seppur di piccole dimensioni, che si è verificata nell’Alto lago poco dopo le 23 di lunedì. A ... brescia.corriere.it

Strada della Forra, rischio instabilità. L'ottava meraviglia del mondo non riapreNiente da fare. La Strada della Forra non può riaprire e le motivazioni sono legate alla sicurezza del tratto stradale, compromesso dalla frana del 16 dicembre. C'è il rischio di nuovi cedimenti. In ... brescia.corriere.it