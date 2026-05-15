Forbici Follia festeggia 26 anni | al Teatro Erba arrivano quattro nuove repliche del giallo interattivo
Il teatro di Torino celebra il 26° anniversario della compagnia Forbici Follia, nota per il suo giallo interattivo. Dopo aver riscosso molti successi, con numerosi spettacoli già sold out, è stata annunciata l’aggiunta di quattro repliche extra al Teatro Erba. Queste rappresentazioni sono programmate dal 21 al 24 maggio 2026. La compagnia continua a portare in scena il suo spettacolo, attirando pubblico e confermando la popolarità del suo format.
Il fenomeno teatrale Forbici Follia non accenna a fermarsi. Dopo i numerosi "tutto esaurito" registrati nei mesi scorsi, la compagnia di Torino Spettacoli ha annunciato l'inserimento in cartellone di quattro nuove repliche straordinarie al Teatro Erba di Torino, previste dal 21 al 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Intervista al cast di Forbici Follia
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