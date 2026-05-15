Forbici Follia festeggia 26 anni | al Teatro Erba arrivano quattro nuove repliche del giallo interattivo

Il teatro di Torino celebra il 26° anniversario della compagnia Forbici Follia, nota per il suo giallo interattivo. Dopo aver riscosso molti successi, con numerosi spettacoli già sold out, è stata annunciata l’aggiunta di quattro repliche extra al Teatro Erba. Queste rappresentazioni sono programmate dal 21 al 24 maggio 2026. La compagnia continua a portare in scena il suo spettacolo, attirando pubblico e confermando la popolarità del suo format.

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