Fondazione Fs | celebra i 50 anni dalla fine della trazione trifase in Italia

A cinquant’anni dalla fine dell’utilizzo della trazione trifase nel sistema ferroviario italiano, si riaccende simbolicamente l’attenzione su questo capitolo. La Fondazione FS ha organizzato un evento ad Acqui Terme, dove si è tenuta una cerimonia per ricordare questa fase storica. La trazione trifase, usata fino agli anni Settanta, rappresenta un elemento importante nella storia delle ferrovie nazionali. La commemorazione ha coinvolto appassionati e professionisti del settore, riuniti per celebrare il passato tecnologico.

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A cinquant’anni dalla sua dismissione, la trazione trifase torna seppur simbolicamente ad Acqui Terme, con numerose iniziative programmate a partire da sabato 23 a domenica 24 maggio 2026, per rievocare una stagione di straordinaria innovazione tecnologica, uno dei capitoli più significativi dell’evoluzione ferroviaria italiana. L’evento è promosso ed organizzato da Fondazione FS Italiane, nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico e tecnico ferroviario, in collaborazione con la Città di Acqui Terme, TrenoClub Savona, FS Treni Turistici Italiani, DUEGI Editrice, Museo Ferroviario Piemontese, DLF Nazionale e CIFI. Le celebrazioni si apriranno sabato 23 maggio con un treno storico che partirà alle 7. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fondazione Fs: celebra i 50 anni dalla fine della trazione trifase in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mediobanca celebra gli 80 anni dalla Fondazione Astra veicoli industriali celebra gli 80 anni dalla fondazioneAstra Veicoli Industriali nel 2026 celebra l’80° anniversario dalla fondazione, un traguardo che rappresenta un momento significativo per la storia... Fondazione FS celebra i 50 anni dalla fine della trazione trifase in ItaliaL’evento è promosso ed organizzato da Fondazione FS Italiane, nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico e tecnico ferroviario ... affaritaliani.it Fondazione FS Italiane celebra i 50 anni dalla fine della trazione trifase in Italia(FERPRESS) – Milano, 15 MAG – A cinquant’anni dalla sua dismissione, la trazione trifase torna seppur simbolicamente ad Acqui Terme, con numerose iniziative programmate a partire da sabato 23 a domeni ... ferpress.it