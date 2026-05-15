Fiumicino prorogato il concorso fotografico | la nuova scadenza per fare domanda

Il Comune di Fiumicino ha annunciato la proroga dei termini per la partecipazione al concorso fotografico. La nuova scadenza per presentare le domande sarà il 15 maggio 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente il giorno stesso. La modifica riguarda tutte le persone interessate a concorrere con le proprie fotografie nell’ambito dell’iniziativa. Le modalità di presentazione e i requisiti sono stati illustrati sul sito istituzionale del Comune, che ha aggiornato le relative informative.

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Fiumicino, 15 maggio 2026 – Il Comune di Fiumicino comunica la proroga dei termini per la partecipazione al concorso fotografico promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di realizzare una mostra immersiva dedicata al territorio e alle sue bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali. Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è stato prorogato fino al 3 giugno 2026 alle ore 23:59, offrendo così ai cittadini più tempo per partecipare all’iniziativa. Il progetto nasce con l’intento di coinvolgere attivamente la comunità nella valorizzazione dell’identità del territorio attraverso immagini capaci di raccontare scorci, luoghi simbolo, paesaggi e dettagli rappresentativi del patrimonio locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Comune di Fiumicino lancia un concorso fotograficoFiumicino, 20 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino promuove un concorso fotografico rivolto ai cittadini con l’obiettivo di realizzare una mostra... Servizio civile, termine prorogato: possibile fare domanda fino al 16 aprileTempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n.