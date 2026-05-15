In un articolo pubblicato da Deloitte, si analizza come il capitale finanziario stia spostando le proprie risorse verso ecosistemi che favoriscono la trasformazione degli investimenti in progetti concreti. La discussione si svolge in un contesto internazionale caratterizzato da cambiamenti rilevanti nel settore finanziario e negli approcci agli investimenti. Sono evidenziate alcune tendenze di mercato e le strategie adottate per indirizzare i fondi verso iniziative con impatti tangibili. L'attenzione si concentra sui flussi di capitale e sulle modalità di allocazione degli investimenti.

Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "In un contesto internazionale segnato da profonde trasformazioni e dalla ridefinizione delle catene del valore, i flussi di capitale sono sempre più orientati dalla solidità degli ecosistemi: affidabilità, competenze, infrastrutture e capacità di realizzare i progetti diventano fattori decisivi nelle scelte di investimento". Lo ha detto il ceo di Deloitte Italia, Fabio Pompei, intervenendo Investopia, in corso a Milano. "In una fase come quella che stiamo attraversando -spiega Pompei- imprese, investitori e istituzioni hanno bisogno di direzione, perché le vecchie coordinate non sono più sufficienti". Dal punto di vista di Deloitte emergono tre tendenze principali: la prima riguarda il ruolo crescente degli ecosistemi: "Il capitale -dice Pompei- si muove sempre più verso ecosistemi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finanza, Pompei (Deloitte): "Capitale va verso ecosistemi che trasformano investimenti in progetti concreti"

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