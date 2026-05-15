Figli per le coppie gay e matrimoni egualitari | per conquistare Palazzo Chigi Schlein riparte dai diritti civili

Una nuova proposta sulle questioni dei figli per le coppie omosessuali e dei matrimoni egualitari si sta facendo strada tra le priorità di un partito politico. La leader del gruppo ha annunciato l’intenzione di presentare un’agenda dedicata ai diritti civili, con l’obiettivo di portarla prima alle consultazioni con gli alleati e poi al Parlamento nella prossima legislatura. La strategia mira a inserire queste tematiche tra le questioni principali da affrontare nei prossimi mesi.

Un'agenda sui diritti civili da portare all'attenzione prima degli alleati e, successivamente, del Parlamento della prossima legislatura. Elly Schlein indica alcune delle priorità su cui dovrà muoversi il campo largo in caso di vittoria alle elezioni Politiche del 2027. A dieci anni. 🔗 Leggi su Today.it

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