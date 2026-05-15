Durante la quarta giornata del 79º Festival di Cannes, si sono susseguite diverse anteprime. Tra queste, il protagonista principale è stato un attore americano di 72 anni, che ha presentato il suo primo film come regista, intitolato ‘Volo notturno per Los Angeles’. Il film, scritto, diretto, narrato e prodotto dallo stesso attore, ha attirato l’attenzione dei presenti. Inoltre, è stato mostrato anche un documentario dedicato a una figura musicale di grande rilievo.

John Travolta è il protagonista della quarta giornata del 79esimo Festival di Cannes. Il divo americano 72enne è arrivato sulla Croisette per presentare alla regia il suo debutto intitolato ‘Volo notturno per Los Angeles’, scritto, diretto, narrato e prodotto interamente da lui. Si tratta di una storia che nasce dalla sua passione per l’aviazione, che coltiva da sempre. Da bambino, infatti, si divertiva a guardare gli aerei che decollavano dall’aeroporto ‘LaGuardia’ di New York, vicino a casa sua. Ha iniziato a volare a soli 15 anni, conseguendo la sua prima licenza di pilota a 22 e da allora ne ha ottenute molte altre: John Travolta è abilitato a pilotare Boeing 707, 737, 747 e Bombardier Global Express. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Festival di Cannes, attesa per il film di John Travolta sull’aviazione e per il documentario su John Lennon

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