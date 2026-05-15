Festival di Cannes attesa per il film di John Travolta sull’aviazione e per il documentario su John Lennon
Durante la quarta giornata del 79º Festival di Cannes, si sono susseguite diverse anteprime. Tra queste, il protagonista principale è stato un attore americano di 72 anni, che ha presentato il suo primo film come regista, intitolato ‘Volo notturno per Los Angeles’. Il film, scritto, diretto, narrato e prodotto dallo stesso attore, ha attirato l’attenzione dei presenti. Inoltre, è stato mostrato anche un documentario dedicato a una figura musicale di grande rilievo.
John Travolta è il protagonista della quarta giornata del 79esimo Festival di Cannes. Il divo americano 72enne è arrivato sulla Croisette per presentare alla regia il suo debutto intitolato ‘Volo notturno per Los Angeles’, scritto, diretto, narrato e prodotto interamente da lui. Si tratta di una storia che nasce dalla sua passione per l’aviazione, che coltiva da sempre. Da bambino, infatti, si divertiva a guardare gli aerei che decollavano dall’aeroporto ‘LaGuardia’ di New York, vicino a casa sua. Ha iniziato a volare a soli 15 anni, conseguendo la sua prima licenza di pilota a 22 e da allora ne ha ottenute molte altre: John Travolta è abilitato a pilotare Boeing 707, 737, 747 e Bombardier Global Express. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Rise of Superheroes : From American Comics to Worldwide Blockbusters | Full Documentary in English
Sullo stesso argomento
Cannes 2026, ospiti e programma della quarta giornata: arriva John Travolta, attesa per il doc su John LennonSi entra sempre più nel vivo di Cannes 2026 e la quarta giornata del Festival ha un solo, grande, protagonista: John Travolta.
Soderbergh e l’IA: il nuovo film sull’ultima intervista di John Lennon? Cosa scoprirai Come farà l'IA a ricostruire i volti di Lennon e Yoko? Perché Soderbergh ha limitato l'uso del digitale al dieci percento? Chi ha...
In occasione della 79ª edizione del Festival di Cannes e in attesa di scoprire le prime impressioni sui film in concorso, facciamo un salto nel passato attraverso il #collabspace e parliamo di un film presentato all’edizione del 1995, che ha saputo segnare sin da x.com
Non entusiasmano i primi due film in gara, ma c’è attesa per Vincent Cassel e Isabelle Huppert. Il video è a cura di Cristina Battocletti. The Match su Argentina-Inghilterra ai mondiali del 1986 | Festival di Cannes | Il Sole 24 Ore facebook
Alia Bhatt per la cena Women of Worth di L'Oreal Paris al festival del cinema di Cannes reddit
Festival di Cannes 2026 - La Diretta della giornata di venerdì 15 maggioTutto sulla 79esima edizione del festival francese: i film in concorso e nelle altre sezioni, le star presenti, gli incontri esclusivi o casuali, le curiosità dalla Croisette raccontati minuto per min ... comingsoon.it
Monica Bellucci protagonista al Festival di Cannes 2026 con due film, e tutte le altre star attese sulla CroisetteAl Festival di Cannes 2026 cresce l’attesa per le ospiti e i film in programma. Monica Bellucci potrebbe essere la sorpresa più attesa sulla Croisette. alfemminile.com