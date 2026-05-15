Febbre neroverde bruciati i biglietti per la partita decisiva del Pordenone

Da pordenonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore che precedono la partita più importante della stagione, i tifosi del Pordenone si sono riversati ai punti vendita per acquistare i biglietti, formando lunghe file come accadeva in passato. La domanda è stata così alta che molti sono rimasti a bocca asciutta, non riuscendo ad avere accesso all’evento. La scena si è ripetuta in diverse zone della città, richiamando l’attenzione di chi assisteva alle lunghe attese di appassionati desiderosi di seguire la propria squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Febbre a 90 per il Pordenone. Le categorie sono diverse, ma sembra un piccolo salto nel passato. Le code per i biglietti, viste il 14 maggio al bar San Quirino, ricordano quelle di qualche anno fa. La fila era al bar Libertà con Claudio Schiavo in cassa, i biglietti per scenari di altro tipo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Derby del Friuli tra Pordenone e Udinese, superate le 2mila presenze: giovedì la vendita degli ultimi bigliettiIn occasione dell'amichevole Pordenone-Udinese una parte del parcheggio vicino all’ingresso del Cimitero Urbano in via dello Stadio sarà destinata...

Arezzo-Ascoli, sale la febbre. Biglietti polverizzati in 3 minutiLetteralmente polverizzati in meno di 3 singoli minuti i 600 biglietti del settore ospiti messi a disposizione per il confronto di lunedì sera (avvio...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web