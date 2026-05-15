Febbre neroverde bruciati i biglietti per la partita decisiva del Pordenone

Nelle ore che precedono la partita più importante della stagione, i tifosi del Pordenone si sono riversati ai punti vendita per acquistare i biglietti, formando lunghe file come accadeva in passato. La domanda è stata così alta che molti sono rimasti a bocca asciutta, non riuscendo ad avere accesso all’evento. La scena si è ripetuta in diverse zone della città, richiamando l’attenzione di chi assisteva alle lunghe attese di appassionati desiderosi di seguire la propria squadra.

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