Febbre del Nilo | droni e nuovi tecnici per bloccare il contagio
In alcune zone dell'Oristanese, si stanno utilizzando droni e personale tecnico specializzato per monitorare e prevenire la diffusione della febbre del Nilo. Le operazioni coinvolgono aree paludose e giardini privati, dove i ristagni d'acqua rappresentano un possibile habitat per le zanzare vettori del virus. L'impiego di droni mira a individuare e trattare le zone di accumulo d'acqua in modo più efficace, mentre il personale tecnico esegue interventi di disinfestazione e controllo.
? Domande chiave Come agiranno i nuovi droni nelle zone paludose dell'Oristanese?. Quali rischi nascondono i ristagni d'acqua nei giardini privati?. Dove verranno distribuiti gratuitamente i kit larvicidi per i cittadini?. Quando inizieranno le attività informative nelle scuole primarie della zona?.? In Breve Nuove assunzioni tecniche e droni per aree paludose difficili da raggiungere.. Sperimentazione dispenser automatici a Nurachi per il rilascio di prodotti antilarvici.. Campagna informativa nelle scuole primarie a partire da martedì 19 maggio.. Distribuzione gratuita di kit larvicidi ai cittadini per eliminare ristagni privati.. Dopo la... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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