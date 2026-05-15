Febbre del Nilo | droni e nuovi tecnici per bloccare il contagio

In alcune zone dell'Oristanese, si stanno utilizzando droni e personale tecnico specializzato per monitorare e prevenire la diffusione della febbre del Nilo. Le operazioni coinvolgono aree paludose e giardini privati, dove i ristagni d'acqua rappresentano un possibile habitat per le zanzare vettori del virus. L'impiego di droni mira a individuare e trattare le zone di accumulo d'acqua in modo più efficace, mentre il personale tecnico esegue interventi di disinfestazione e controllo.

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