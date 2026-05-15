FC Heidenheim-Mainz 05 sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si disputerà la partita tra FC Heidenheim e Mainz 05. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono i pronostici sulla base delle quote di mercato. L’FC Heidenheim ha ancora possibilità di salvezza e ha bisogno di una vittoria, mentre il Mainz 05, già salvo, si presenterà senza pressioni. La sfida si svolgerà in un clima di tensione tra le due squadre, con obiettivi differenti.
L’FC Heidenheim adesso ci crede davvero, e la squadra di Schmidt deve vincere quest’oggi contro un Mainz 05 già salvo e sperare che il Wolfsburg non faccia altrettanto per acciuffare i playout in extremis. Un cammino da alta classifica quello dei rossoblu che sono andati pure a vincere in maniera autoritaria a Colonia nell’ultimo turno. La differenza reti (-29) li. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
MAINZ vs HEIDENHEIM 2-1 | 2026 Bundesliga | Match Highlights
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