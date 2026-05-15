FC Heidenheim-Mainz 05 sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si disputerà la partita tra FC Heidenheim e Mainz 05. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono i pronostici sulla base delle quote di mercato. L’FC Heidenheim ha ancora possibilità di salvezza e ha bisogno di una vittoria, mentre il Mainz 05, già salvo, si presenterà senza pressioni. La sfida si svolgerà in un clima di tensione tra le due squadre, con obiettivi differenti.

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