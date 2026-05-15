Fao scontro Italia-Spagna sul nuovo direttore | cosa è successo

La nomina del nuovo direttore della Fao ha acceso una discussione tra Italia e Spagna. Mentre l’Italia aveva sostenuto Maurizio Martina, la Spagna ha presentato il proprio candidato, Luis Planas, come alternativa. La disputa riguarda la scelta di chi guiderà l’ente internazionale, con le due nazioni che hanno manifestato divergenze sulle rispettive candidature. La questione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, poiché coinvolge le relazioni tra i Paesi e le decisioni interne dell’organizzazione.

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La Spagna si è messa di traverso all’ipotesi di Maurizio Martina come nuovo direttore della Fao, proponendo il proprio candidato Luis Planas come successore di Qu Dongyu. Una mossa che non è piaciuta affatto al governo italiano, tanto da portare il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a scrivere una lettera di fuoco all’omologa cipriota Maria Panayiotou per contestare l’atteggiamento di Madrid. Che avrebbe messo nel mirino i vertici di tutte le agenzie internazionali del settore agricolo. Maurizio Martina e Francesco Lollobrigida (Imagoeconomica). Il nuovo direttore verrà eletto a luglio del 2027. Il successore del cinese Qu verrà eletto a luglio del 2027 a Roma (dove ha sede la Fao) dai 194 membri dell’agenzia delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fao, scontro Italia-Spagna sul nuovo direttore: cosa è successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PERCHÉ I GIOCATORI DELLA SPAGNA NON CANTANO L’INNO DEL LORO PAESE Sullo stesso argomento Fao, Spagna di traverso su candidatura Martina: Lollobrigida scrive a Ue(Adnkronos) – Il governo italiano scrive all'Ue per contestare 'l'egemonia alimentare' cui punta Madrid nel rinnovo delle cariche apicali delle... Leggi anche: Angelina Mango irriconoscibile sul palco, il nuovo look divide i fan: “Cosa le è successo?” Fao, Spagna di traverso su candidatura Martina: Lollobrigida scrive a UeIl governo italiano scrive all'Ue per contestare 'l'egemonia alimentare' cui punta Madrid nel rinnovo delle cariche apicali delle agenzie internazionali del settore agricolo, a iniziare proprio dalla ... adnkronos.com Energia, perché la Spagna corre e l’Italia resta indietroLa Spagna accelera sulle energie rinnovabili e consolida la propria strategia energetica, mentre l’Italia continua a fare i conti con ritardi strutturali e resistenze culturali. Due differenti capacit ... quotidiano.net