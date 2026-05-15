Famiglia Roccella Preservare eccezione italiana da cultura della post-modernità

Oggi, in occasione della Giornata internazionale della famiglia, si è tenuto un intervento in cui si è sottolineata l'importanza di mantenere l'eccezione italiana rispetto alle tendenze della cultura post-moderna. La discussione si è concentrata sulla necessità di tutelare i valori tradizionali e di preservare le caratteristiche distintive della famiglia nel contesto sociale attuale. Durante l'evento, sono state presentate riflessioni sulle sfide che affrontano le famiglie e sull'importanza di un approccio che favorisca la tutela e il rafforzamento dei legami familiari.

ROMA (ITALPRESS) – “Celebrare la Giornata internazionale della famiglia qui è il modo migliore. Bisogna infatti promuovere l’alleanza tra mondo sanitario e famiglia, come tra scuola e famiglia: in realtà dovremmo parlare di alleanza di un’intera comunità con la famiglia, un’alleanza imperniata sulla cura”. Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, partecipando al Policlinico Gemelli di Roma, in occasione della Giornata internazionale per la Famiglia, a un incontro su famiglia e fragilità promosso dall’Istituto Toniolo, dalla Fondazione Policlinico Gemelli e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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