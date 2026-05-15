Ex tenta di entrare in casa per picchiarla la storia di Paola

Un uomo ha cercato di entrare nell’abitazione dell’ex moglie salendo le scale e attendendo che qualcuno uscisse, con l’intenzione di aggredirla. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe introdotto nell’appartamento senza consenso, tentando di aggredire la donna all’interno. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i due, con l’uomo che avrebbe pianificato l’azione attendendo un momento favorevole. La donna si è subito rivolta alle forze dell’ordine.

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