Ex tenta di entrare in casa per picchiarla la storia di Paola
Un uomo ha cercato di entrare nell’abitazione dell’ex moglie salendo le scale e attendendo che qualcuno uscisse, con l’intenzione di aggredirla. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe introdotto nell’appartamento senza consenso, tentando di aggredire la donna all’interno. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i due, con l’uomo che avrebbe pianificato l’azione attendendo un momento favorevole. La donna si è subito rivolta alle forze dell’ordine.
E’ salito su per queste scale, ha aspettato che qualcuno uscisse dall’abitazione per intrufolarsi a casa della ex moglie. Le urla di paura e il terrore negli occhi di Paola che prova a scongiurare l’ennesima violenza. Lei è Paola e il video del tentativo di aggressione da parte dell’ex a Giugliano ha fatto il giro dei social scatenando indignazione, ma le violenze partono da molto lontano. La donna ricorda ancora la prima volta che l’allora marito, le ha messo una mano addosso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
LE BULLE VOGLIONO ENTARE IN CASA, SONO DIVENTATE DELLE STALKERS, MAMMAGIULIA LE CACCIA...
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