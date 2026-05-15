Eventi del fine settimana a Viterbo strade chiuse e divieti | tutte le info
Nel fine settimana a Viterbo sono previsti diversi eventi, con particolare attenzione alla manifestazione Tuscia in fiore, alla sua quinta edizione, che si svolge nel centro storico a partire da sabato 16 maggio. Le autorità hanno annunciato alcune chiusure di strade e divieti di sosta per consentire lo svolgimento della manifestazione e di altre iniziative che si terranno durante i due giorni. Sono state comunicate anche variazioni nella circolazione per agevolare i partecipanti e i visitatori.
Nuovo fine settimana di eventi a Viterbo. Si inizia sabato 16 maggio con la due giorni di Tuscia in fiore, giunta alla quinta edizione, nel centro storico. Domenica 17, invece, nel capoluogo, come in tante altre città del mondo, torna l'iniziativa motociclistica “Distinguished gentleman's ride. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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