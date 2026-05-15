Eventi del fine settimana a Viterbo strade chiuse e divieti | tutte le info

Nel fine settimana a Viterbo sono previsti diversi eventi, con particolare attenzione alla manifestazione Tuscia in fiore, alla sua quinta edizione, che si svolge nel centro storico a partire da sabato 16 maggio. Le autorità hanno annunciato alcune chiusure di strade e divieti di sosta per consentire lo svolgimento della manifestazione e di altre iniziative che si terranno durante i due giorni. Sono state comunicate anche variazioni nella circolazione per agevolare i partecipanti e i visitatori.

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