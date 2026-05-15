Con l’avvicinarsi della finale dell’Eurovision Song Contest di Vienna, aumenta l’entusiasmo tra il pubblico italiano. La serata di sabato sarà trasmessa in diretta su Rai 1, mentre tra gli artisti in gara si distingue l’interprete che ha fatto ballare il pubblico con la sua performance. Nel frattempo, si segnalano anche attività politiche legate all’evento, con alcune campagne elettorali che si sono intrecciate con l’atmosfera del concorso. La competizione prosegue con l’attenzione rivolta soprattutto alla scena musicale italiana.

Cresce, in attesa della finale di sabato sera, che andrà in onda in diretta su Rai 1, la febbre italiana all’ Eurovision Song Contest di Vienna. Sal Da Vinci spopola tra i fan della trasmissione, che si sono dati appuntamento nella capitale austriaca e che nella serata di ieri all’Eurovillage si sono ritrovati a ballare sulle note di Per sempre sì. Il vincitore di Sanremo non è, allo stato attuale, fra i favoriti secondo le quotazioni dei bookmaker, che in pole danno Finlandia e Grecia. Ma non si escludono sorprese, considerando il coinvolgimento che Da Vinci è riuscito a creare. Aspettando “Per sempre sì”. L’ordine di esibizione, comunicato dall’Ebu, l’European Broadcasting Union, che organizza Eurovision, lo vede in 22esima posizione su 25 partecipanti, dopo Cipro e prima della Norvegia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Eurovision, sale la febbre italiana a Vienna: Sal Da Vinci fa ballare tutti e scatta pure la campagna elettorale

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