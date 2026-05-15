Eurovision Sal Da Vinci favorito anche per gli scommettitori con la travolgente Per sempre sì

Tra le preferenze degli scommettitori per l'Eurovision, il nome di un cantante napoletano risulta essere molto popolare. Secondo le quote di una piattaforma di scommesse, il 64% di chi ha piazzato puntate ha indicato questa esibizione come possibile vincitrice. La canzone presentata da questo artista ha riscosso grande successo sui social media, risultando tra le più condivise e commentate online. La scena si muove così tra preferenze pubbliche e le quote dei bookmaker, che indicano una forte fiducia in questa performance.

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