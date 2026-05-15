Eurovision Sal Da Vinci favorito anche per gli scommettitori con la travolgente Per sempre sì
Tra le preferenze degli scommettitori per l'Eurovision, il nome di un cantante napoletano risulta essere molto popolare. Secondo le quote di una piattaforma di scommesse, il 64% di chi ha piazzato puntate ha indicato questa esibizione come possibile vincitrice. La canzone presentata da questo artista ha riscosso grande successo sui social media, risultando tra le più condivise e commentate online. La scena si muove così tra preferenze pubbliche e le quote dei bookmaker, che indicano una forte fiducia in questa performance.
Non solo il più virale e amato sui social network, Sal Da Vinci convince anche gli scommettitori. Due italiani su tre, per la precisione il 64% degli scommettitori Goldbet, ha scelto il cantautore napoletano come prossimo vincitore dell'Eurovision. La finalissima, in programma domani al Wiener Stadthalle di Vienna, ha sempre un grande favorito: per i bookie, la Finlandia in gara con "Liekinheitin" di Linda Lampenius e Pete Parkkonen, comanda a 1,70 su William Hill, seguito dall'Australia, outsider alla vigilia ma che ha stupito nell'esibizione della semifinale con "Eclipse" di Delta Goodrem, ora fissata 5,00. A concludere il podio proprio "Per sempre sì" a quota 10,00. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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All'Eurovision 2026 Sal Da Vinci salirà sul palco con Per sempre sì in una delle posizioni più favorevoli secondo le statistiche: https://fanpa.ge/IFzGC - Facebook facebook
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