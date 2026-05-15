La Spagna ha annunciato che non parteciperà all’Eurovision a causa della presenza di Israele tra i paesi partecipanti. La decisione è stata comunicata in seguito alla controversia relativa alla partecipazione israeliana, che ha portato il governo spagnolo a scegliere di non prendere parte alla manifestazione. Oggi, un rappresentante ufficiale ha confermato che la posizione del paese si basa sulla decisione di non sostenere eventi che coinvolgono Israele in questa occasione.

Domani 16 maggio si terràla finale dell’Eurovision, in genere ci sono 5 Paese che sono automaticamente presenti, senza dover superare i gironi della semifinale:Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna.Ma quest’ultimo Paeseha deciso di boicottare l’eventoperché è stato permesso ad Israele di partecipare alla kermesse. Non solo, lo Stato ebraico è riuscito anche a superare la semifinale e quindi ad oggi ha possibilità di vincere. Con un video pubblicato su X,Pedro Sanchezha detto:“Quest’anno non saremo all’Eurovision, ma lo saremo con la convinzione di schierarci dalla parte giusta della storia. Per la coerenza, la responsabilità e l’umanità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurovision, la Spagna assente, Sanchez: “Siamo dalla parte giusta della storia”

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