Europa i leader della difesa in crisi | vacillano i consensi interni

In Europa, i leader impegnati nella difesa dell'integrazione stanno affrontando una fase complicata a causa di cali di consensi interni. Le turbolenze elettorali nei vari paesi stanno indebolendo il supporto pubblico e rischiano di influenzare le decisioni a livello sovranazionale. Nonostante il sostegno generale verso l'Europa, i governi nazionali stanno trovando difficile mantenere un'unità di intenti, poiché il consenso popolare non si traduce automaticamente in una protezione politica nelle sfide quotidiane.

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