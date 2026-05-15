Estrazione Superenalotto oggi 15 maggio 2026 | i numeri vincenti

Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti vengono annunciati subito dopo l’estrazione, che si tiene come di consueto in diretta. L’estrazione si svolge presso i locali dedicati, con la partecipazione di operatori e testimoni. Le schedine vengono messe in gioco in tutta Italia, e i numeri estratti vengono pubblicati sui canali ufficiali dell’organizzazione. I risultati dell’estrazione di oggi saranno disponibili subito dopo l’evento.

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. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 15 maggio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 15 maggio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 15 maggio 2026: i numeri vincenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 7 maggio 2026 Sullo stesso argomento SuperEnalotto, estrazione di oggi venerdì 15 maggio: numeri vincenti, jackpot e quoteNuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 15 maggio 2026, con il jackpot più... Estrazione Superenalotto oggi 2 maggio 2026: i numeri vincentiEstrazione Superenalotto oggi 2 maggio 2026: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20 va in... Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 15 maggio 2026Torna la caccia al tesoretto messo in palio dal concorso di questa sera, che è salito a quota 164,5 milioni di euro per chi indovinerà la sestina vincente ... ilgiorno.it Estrazioni di oggi 15 maggio: Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto. I numeri vincenti di staseraTorna venerdì 15 maggio 2026 l'appuntamento con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. La diretta ufficiale parte alle ore 20:00, quando ... affaritaliani.it