Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 15 maggio 2026

Oggi, 15 maggio 2026, si è tenuta l'estrazione dell'Eurojackpot. Sono stati estratti i numeri vincenti e comunicati in diretta. La lotteria coinvolge vari paesi europei e le estrazioni avvengono due volte a settimana. Oltre all’Eurojackpot, è stata aggiornata anche la situazione di altri giochi come il Superenalotto. I numeri estratti sono stati pubblicati sui siti ufficiali e diffusi tramite vari canali di informazione. Nessuna informazione sui premi o sui vincitori è ancora disponibile.

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