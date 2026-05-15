Erp e Grattacielo Zonari La Comune | Esistono 28 alloggi assegnabili e 88 recuperabili

Da ferraratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incendio che ha interessato il Grattacielo a gennaio, si continua a parlare di emergenza abitativa. Secondo le ultime dichiarazioni, ci sono attualmente 28 alloggi disponibili per essere assegnati e altri 88 che possono essere recuperati. La questione riguarda le aree di Erp e di un edificio alto, con una situazione ancora in evoluzione. Nessuna decisione definitiva è stata presa riguardo le modalità di utilizzo di questi spazi.

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L’emergenza abitativa (conseguenza dell’incendio al Grattacielo, avvenuto lo scorso gennaio) non è ancora finita. Anna Zonari, de La Comune di Ferrara, ha presentato una mozione per chiedere al sindaco e alla Giunta di utilizzare gli strumenti pubblici di cui può già disporre, con particolare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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