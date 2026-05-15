Il 13 agosto 2007, durante una vacanza in montagna con la famiglia Poggi, sono stato testimone di un evento tragico. Ero presente con Marco Poggi e i suoi genitori quando è avvenuta la morte di Chiara. La giornata si è conclusa con un forte stato di sconforto tra tutti i presenti, lasciando un ricordo indelebile di quei momenti. Questi dettagli sono stati ricordati con precisione in diverse dichiarazioni rilasciate successivamente.

"Mi ricordo molto bene la giornata del 13 agosto 2007. Ero in vacanza con la mia famiglia insieme alla famiglia Poggi, nello specifico Marco Poggi e i suoi genitori. Quel giorno eravamo andati a fare una lunga passeggiata io, Marco e i nostri padri. Mi ricordo che arrivati a un rifugio ci chiesero se eravamo la famiglia Poggi e ci dissero che ci cercavano al telefono. Rispose mio padre e gli riferirono che Chiara era morta". È il 10 marzo 2025 quando Alessandro Biasibetti racconta ai carabinieri la scoperta del delitto di Garlasco. Lui, come gli altri amici del fratello della vittima, sono stati risentiti nell'inchiesta sull'omicidio che vede indagato Andrea Sempio, anche lui tra i componenti della compagnia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ero in montagna con Marco Poggi quando è morta Chiara. Eravamo sconvolti"

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