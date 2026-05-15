Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger giovani sposi americani di 24 anni muoiono in un incidente sulla Statale 115 tra Sciacca e Ribera

Da laprimapagina.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sposi americani di 24 anni sono deceduti in un incidente avvenuto sulla Statale 115 tra Sciacca e Ribera. La coppia aveva appena iniziato il viaggio di nozze in Italia e stava percorrendo quella strada quando, per motivi ancora da accertare, si è verificato il collisione. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Una luna di miele iniziata tra le meraviglie d’Italia si è conclusa in tragedia lungo la Statale 115, in provincia di Agrigento. Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, entrambi 24 anni e originari degli Stati Uniti, hanno perso la vita in un violento incidente stradale mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera, nel cuore della Sicilia sud-occidentale. I due giovani, sposati da poco, avevano scelto l’Italia come meta del loro viaggio di nozze. Dopo una prima tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull’isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Un percorso pensato come esperienza di scoperta e libertà, trasformato invece in un dramma improvviso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

elisabeth graham e luke alan lionverger giovani sposi americani di 24 anni muoiono in un incidente sulla statale 115 tra sciacca e ribera
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