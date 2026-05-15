Elezioni comunali Milano La Russa | Conta la credibilità non l’etichetta politica o civica
Durante l'evento Investopia 2026 a Milano, il presidente del Senato ha parlato delle prossime elezioni comunali. Ha affermato che, secondo lui, la credibilità dei candidati è più importante dell’etichetta politica o civica che portano con sé. La sua dichiarazione è arrivata mentre si discuteva delle sfide legate alla scelta dei rappresentanti per il governo locale. Nessun riferimento è stato fatto ai nomi o alle forze politiche coinvolte in questa consultazione elettorale.
A margine di Investopia 2026, a Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato sulle prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo. “Io personalmente non sto discutendo, le mie idee le ho espresse più volte. L’importante non è un politico o un civico – ha detto – Ma avere una coesione attorno a un candidato forte, credibile e che abbia realizzato una notorietà sufficiente”. A chi gli chiedeva se Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano e organizzatore dell’evento, possa essere un nome papabile, La Russa ha risposto: “Bozzetti ha appena cominciato un lavoro – ha tagliato corto – Facciamoglielo fare bene”. In... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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