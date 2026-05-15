A Bologna è stato aperto il primo Ospedale di comunità, situato in via Pelagio Palagi. La struttura offre servizi di assistenza sanitaria per i residenti della zona e si configura come un punto di riferimento per le cure di prossimità. L’accesso alle prestazioni avviene secondo procedure stabilite, con un monitoraggio continuo delle attività e delle risorse impiegate. La realizzazione di questa struttura si inserisce nel processo di potenziamento dei servizi territoriali destinati a migliorare la presa in carico dei pazienti.

Bologna, 15 maggio 2026 - Inaugurato via Pelagio Palagi il primo Ospedale di comunità (OsCo) di Bologna. Ospiterà pazienti per degenze brevi, con l’obiettivo di curare bisogni clinici non acuti ma connotati da forti esigenze socio-assistenziali. Una struttura innovativa, prevista dalla nuova normativa nazionale, che offre 18 posti letto, suddivisi in 8 camere doppie e 2 singole dotate di tutti i servizi e comfort; ad operarvi saranno medici di ruolo unico di assistenza primaria, 7 infermieri, 9 operatori socio-sanitari e 2 fisioterapisti. La presenza clinica è garantita fra le 4,5 e le 6 ore diurne dal lunedì al sabato (superiore agli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il primo ospedale di comunità di Bologna: come funziona, accesso, cure

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