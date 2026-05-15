È in ospedale Forbidden fruit salta tutto | Yildiz sconvolta

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, in programmazione da lunedì 18 a sabato 23 maggio su Canale 5, un personaggio si trova in ospedale, causando scombussolamenti tra i protagonisti. La vicenda si sviluppa in un momento chiave della soap turca, con eventi che potrebbero cambiare gli scenari già noti. La presenza in ospedale di un personaggio importante rappresenta un punto di svolta per la trama, attirando l’attenzione degli spettatori sulla serie.

Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 18 a sabato 23 maggio in prima visione su Canale 5, si preannunciano decisive per gli equilibri della soap turca. Le anticipazioni raccontano una settimana carica di tensioni, in cui vendette, fragilità familiari e nuovi avvicinamenti sentimentali finiranno per intrecciarsi in modo sempre più pericoloso. Al centro delle trame ci sarà ancora una volta il destino di Yildiz, sempre divisa tra il desiderio di proteggere suo figlio e la necessità di muoversi in un ambiente dove nessuno sembra davvero innocente. La donna si recherà a casa di Halit e, nel tentativo di ricostruire almeno un’apparenza di normalità, inviterà Aysel a fare la spesa e cucinare per loro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Forbidden Fruit, cambia tutto: la novità di canale 5 spiazza il pubblico

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