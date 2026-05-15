È impaurito e non torna da giorni | l' appello per ritrovare il gatto Calimero

Da alcuni giorni, un gatto di un anno, identificato con una piccola macchia bianca sul petto e dotato di microchip, è scomparso dalla zona in cui viveva. Una lettrice ha scritto un appello, segnalando che il felino, di nome Calimero, è spaventato e non si fa più vedere da diversi giorni. La donna ha descritto Calimero come un gatto nero con una piccola macchia bianca, chiedendo aiuto per ritrovarlo. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti della zona.

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Scrive una lettrice: “Calimero, gatto nero di 1 anno con una macchietta bianca sul petto molto piccola, chippato. È giovane con il pelo lucido, non torna da domenica 3 maggio. È scomparso in zona VillachiavicheSant’Egidio. È un gatto impaurito, non si fa sentire ne accarezzare. Se siete in zona. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scomparso da Melito: appello per ritrovare Antonio BarbatoDa ieri mattina non si hanno più notizie di Antonio Barbato, 60 anni, scomparso da Melito. Leggi anche: Scomparso da ore, l'appello dei familiari per ritrovare Francesco Moschetti È impaurito e non torna da giorni: l'appello per ritrovare il gatto CalimeroScrive una lettrice: Calimero, gatto nero di 1 anno con una macchietta bianca sul petto molto piccola, chippato. È giovane con il pelo lucido, non torna da domenica 3 maggio. È scomparso in zona Vill ... cesenatoday.it La storia di Calimero ed Eragon, i due gatti salvati 18 anni fa quando nasceva La ZampaDiciotto anni sono davvero molti, persino per i gatti. Anche se vivono di più dei cani, arrivare a questa cifra rappresenta un traguardo eccezionale, in cui evidentemente sono stati amati e curati in ... repubblica.it