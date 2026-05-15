È Giulia Zanotelli la nuova presidente di Aineva

Giulia Zanotelli è stata nominata nuova presidente di Aineva. Attualmente ricopre il ruolo di assessora provinciale agli Enti locali e coordina la Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La nomina è stata annunciata dall’associazione, che si occupa di coordinamento e documentazione su questioni inerenti alla regione. Zanotelli prende il posto precedente e assume l’incarico con l’obiettivo di seguire le attività dell’associazione.

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Sarà Giulia Zanotelli – assessora provinciale agli Enti locali e coordinatrice della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – la nuova presidente di AINEVA, l’Associazione Interregionale di Coordinamento e Documentazione per i problemi inerenti alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zanotelli guida AINEVA: nuova strategia per la sicurezza valanghe? Punti chiave Come cambieranno i modelli di previsione per le nostre montagne? Quali nuove strategie implementerà Zanotelli per la sicurezza in... La montagna va vissuta con preparazione e rispettoNel prossimo biennio sarà l’assessore provinciale agli enti locali, Giulia Zanotelli, a guidare AINEVA, l’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla nev ... ladigetto.it